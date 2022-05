Lindrigt skadad efter skjutning i Västerås

Polisen har varit på plats med en stor resurs i området Gideonsberg sedan larmet kom vid 19-tiden om den misstänkta skottlossningen. En man mellan 25 och 30 år skadades i skjutningen och fördes till sjukhus. Region Västmanland beskriver skadeläget som lindrigt i sin patientskaderapport.

Enligt uppgifter till VLT ska två maskerade personer ha försvunnit från platsen. Vittnen ska också ha hört flera skott. Men det är inget polisen vill kommentera.

— Jag kan inte gå in på den typen av uppgifter. Men vi har hållit en rad olika förhör med vittnen på plats och vi får in tips hela tiden. Vi har jobbat hårt med att kunna prata med de personer som har varit på plats. Vi är intresserade av ännu mer vittnesuppgifter, sade polisens presstalesperson Tobias Ahlén Svalbro, till TT under tisdagskvällen.

Vid tvåtiden under natten mot onsdag hade polisen ännu ingen gripen.