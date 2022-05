Midsommar väntar runt hörnet, och om bara någon månad går många på semester. Men vad kan vi egentligen förvänta oss för väder under ledigheten? Enligt SVT:s meteorolog Nitzan Cohen ser det ut att kunna bli en ganska typisk svensk sommar.

Så blir vädret sommaren 2022: "Varm"

Cohen har tittat på säsongsprognoser beräknade av datorer, det medelvärdemässiga vädret över hela jorden, och på år som haft liknande förutsättningar som i år för att ta fram en översikt för sommaren 2022 som helhet.

– Det jag kommit fram till är att vi troligtvis kommer uppleva en ganska typisk svensk sommar beteendemässigt, det vill säga ett väder som skiftar ganska mycket från period till period. Men samtidigt tillräckligt många värmeperioder, möjligtvis ganska utspridda eller jämnt fördelade under längre tid, för att vi ska kunna summera sommaren som en varm sommar, förklarar han för SVT.

Azoriskt högtryck drar in – så påverkar det sommarvädret i Sverige 2022

En starkt bidragande orsak är det så kallade azoriska högtrycket, som vanligtvis håller till över Atlanten kring ögruppen Azorerna.

– Men under den typ av sommar jag förväntar mig att vi ska ha just i år så brukar det här högtrycket sträcka sig in över norra Europa i kortare omgångar, säger Nitzan Cohen och fortsätter:

– Och när det gör det kan det kickstarta ett högtryck som etablerar sig antingen över eller strax öster om Skandinavien, och då drar det också upp varmluft.

Det här är något som Nitzan Cohen förväntar sig kommer inträffa åtminstone ett par omgångar utspritt över sommaren 2022, rapporterar SVT.