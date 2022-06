Regeringen har stöd av C för pensionskompromiss

Fakta: Förslag som varit på bordet Förslagen som var på bordet fram till igår var -- Regeringens: Garantipensionen höjs permanent från den 1 augusti. Höjningen sker med 1 270 kronor. Det ger en ny garantinivå på 10 049 kronor för ensamstående. Det förstärkta jobbskatteavdraget för personer över 65 år som jobbar utökas Utred en "gas" i pensionssystemet som ökar pensionerna i goda ekonomiska tider Motförslaget från M, KD, SD och L: Garantipensionen höjs med 600 kronor per månad från oktober, för alla med en allmän pension under 14 000 kronor. Höj bostadstillägget med 350 kronor för ensamboende och 175 kronor för sammanboende. Skatten på pension sänks för alla den 1 januari 2023. För de med en total pensionsinkomst över 14 000 kronor blir sänkningen 200 kronor i månaden. Inför en "gas" i pensionssystemet Källor: Socialdepartementet, utskottsinitiativet från M, KD, L och SD

— Vi har inte gett upp hoppet, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) på en pressträff inför mötet med riksdagens pensionsgrupp.

— Vi kommer att presentera ett nytt bud, vi är överens med Vänsterpartiet och Miljöpartiet och vi är överens om att lägga fram ett brett förslag tillsammans med Centerpartiet på pensionsgruppens bord, säger Shekarabi.

Pensionsgruppen är kallad till ett möte direkt efter Shekarabis pressträff.

Under förmiddagen ska också finansutskottet i riksdagen låsa positionerna inför debatten och omröstningen om regeringens vårändringsbudget på onsdag. I den är en fråga om höjda pensioner den mest omdebatterade delen.

Haft kontakter

Kontakter har pågått under helgen och enligt uppgift till TT var pensionsgruppen med mycket kort varsel kallad till ett möte sent på söndagskvällen, men det ställdes in.

På bordet ligger dels regeringens förslag, som stöds av S, V och MP, dels högeroppositionens alternativa pensionshöjning.

Regeringens förslag kommer att förlora om inte C röstar för det.

C har kritiserat regeringsförslaget om ett så kallat garantitillägg, men har inte gett slutligt besked om hur partiet ska rösta. I stället hoppas C:s ekonomisk-politiske talesperson Martin Ådahl på ett kompromissförslag i sista stund.

Sköts upp

Ådahl bad i torsdags finansutskottet skjuta upp sitt ställningstagande till måndag. Han hoppades då att en bred kompromiss mellan partierna i den så kallade pensionsgruppen skulle kunna nås under helgen.

I pensionsgruppen, där S, M, C, KD och L sitter, är det tänkt att alla förändringar av pensionssystemet ska förankras.

Men några möten mellan de partierna har hittills inte ägt rum under helgen.

Däremot har, enligt uppgift, förhandlingar mellan regeringen och C förts. Regeringen har också haft kontinuerliga kontakter med V.

Målet är att hitta ett kompromissförslag som kan få majoritetsstöd i riksdagen.

Lade nytt

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) presenterade ett kompromissförslag den 1 juni. Men M, KD och L gjorde tummen ned.

Kompromissförslaget innebär bland annat en höjning av garantipensionerna som är tänkt att gälla från augusti. Det är i stället för det kritiserade garantitillägg som regeringen föreslog i vårändringsbudgeten.

Om regeringen lyckas få stöd för kompromissförslaget, eventuellt med förändringar, är det ont om tid. Den delen som handlar om höjda garantipensioner redan i år måste först läggas fram i finansutskottet innan riksdagen kan fatta beslut.

Frågan är om utskottet hinner behandla förslaget klart till riksdagens votering på onsdag.