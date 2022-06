Fältartistens uppdrag: Höja stridsvärdet

Fältartisternas repertoar är en blandning av klassiska coverlåtar och vad som ligger på listorna. Låtar ska passa flera åldersgrupper och inte bryta mot försvarets värdegrund. Det här är några låtar som enligt Maria Almlöv alltid höjer stämningen:

Highway to hell – AC/DC

Calleth you, cometh I – The Ark

With a little help from my friends – The Beatles

Viva la vida – Coldplay

Du hast – Rammstein

I en annan del av världen – Freda'