I förra veckan gick lågprisbolaget Ryanairs medarbetare i Spanien ut med att de från och med den 24 juni kommer att gå ut i strejk. Detta efter att förhandlingarna inte gått deras väg med arbetsgivaren.

Men det är inte bara de omkring 1400 spanska medarbetarna som ska strejka för bättre villkor och högre lön. Fackförbunden har även fått med sig anställda i Franrike, Italien, Belgien och Portugal. Strejken väntas pågå fram tills den 2 juli.

Här kan du läsa om du får ersättning om din resa ställs in på grund av pilotstrejk.

Strejk bland Ryanair-anställda hotar midsommarresan

Aftonbladet har pratat med en av de anställda i Belgien som listar kraven: minimilön, respekt och ärlighet. Enligt kabinvärden får de inte ens gratis vatten ombord på flygplanet.

Datumen sträcker sig över den efterlängtade midsommarhelgen, en tid då många svenskar ofta reser till varmare breddgrader. Från Arlanda är direktflyg planerade att avgå till flera av länderna där kabinpersonal utlyst strejk. Biljetter säljs fortfarande på Ryanairs hemsida, enligt Aftonbladet.

– Du ska inte räkna med att flyget åker om du har bokat biljett då, säger en annan kabinvärd i Belgien, som vill vara anonym, till tidningen.



Swedavia i sin tur menar på att de inte känner till att strejken skulle påverka deras flygplatser. Inte heller Ryanair förväntar sig några större störningar under resesommaren som ligger runt hörnet, men hur läget kommer att vara under just midsommarhelgen kommenterar de inte.