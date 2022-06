Misstänks ha våldtagit flera äldre – dom i dag

De misstänkta övergreppen skedde under ett par år under 2010-talet, då mannen var anställd på äldreboendet. Tre av de drabbade kvinnorna är nu avlidna. Mannen misstänks även ha spelat in våldtäkterna och spridit dem på nätet.

Polisens utredning av fallet startade när fildelning av barnpornografi upptäcktes. Vid en husrannsakan i ett förråd som tillhörde mannen hittades en stor mängd filmer och bilder, vilket ledde till att han häktades i oktober i fjol.

Mannen är även åtalad för kränkande fotografering, grovt förtal och grovt barnpornografibrott.

Kammaråklagare Hediye Kurt framhåller att kvinnorna varit i en utsatt position, där de haft en beroendeställning mot mannen som arbetade på äldreboendet. Enligt Sveriges Radio yrkar hon på att mannen bör dömas till fängelse i tolv och ett halvt år.

— Att äldre blir utsatta för sexuella övergrepp är inte så ovanligt. Men att fyra olika personer blir utsatta på boendet där de bor, av en person som har i uppgift att ta hand om dem, på ett systematiskt sätt så många gånger, det är väldig speciellt, sade Hediye Kurt till TT i samband med åtalet.

Mannen själv nekar till brott. Han hävdar att kvinnorna gett samtycke till sex, och även till att handlingarna fotograferades eller filmades.

Domen meddelas klockan 11.