Störningar på Sveriges Radios hemsida

Sveriges Radios hemsida och app har drabbats av störningar under kvällen. Ibland går det inte alls att komma in på startsidan, och ibland går det inte att lyssna direkt eller att gå in på flikarna.

"Vi undersöker just nu vad som orsakar problemen på webb och app men kan inte svara på mer än det just nu. Vi jobbar såklart så fort som möjligt", skriver SR:s presschef Claes Bertilson i ett mejl till TT. Det finns ingen prognos för när problemen kan vara lösta.