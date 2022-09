Svag ökning av covidfall sedan förra veckan

Ökningen ses främst i regionerna Blekinge, Sörmland och Jönköping, medan fallen däremot minskar i Halland och Västra Götaland.

Totalt provtogs 26 000 personer för covid-19 under vecka 36, vilket är 9 procent fler än veckan innan. Den ökande provtagningen tros även bero på att förekomsten av andra luftvägsinfektioner än covid-19 har ökat i samhället under de senaste veckorna, vilket är normalt för den här tiden på året.

Antalet nya intensivvårdade patienter per vecka har under de senaste veckorna varit på en något högre nivå än i början av sommaren. Totalt har 73 patienter med bekräftad covid-19 intensivvårdats under de senaste fyra veckorna. 7 nya fall rapporterats in på iva under vecka 36. Bland de intensivvårdade var medelåldern 64 år och majoriteten av patienterna tillhörde en medicinsk riskgrupp.

Från och med den den 1 september rekommenderas personer som är 65 år eller äldre att vaccinera sig med en påfyllnadsdos mot covid-19. De gäller även personer från 18 år som är i riskgrupp.