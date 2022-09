Polisens oro – fler barn kan hamna i gängens klor

Kriminella gäng har passat på att rekrytera unga personer under sommaren då många barn gått sysslolösa enligt polisen, som befarar att än fler kommer dras in i nätverken under hösten.Jag är väldigt orolig att det här kommer fortsätta, säger polismästare Carin Götblad.

Eskilstuna, förra helgen. Inom loppet av tio minuter avlossar ungdomar skott på två olika platser i staden. Först skjuter en 17-åring minst fem skott mot en dörr i bostadsområdet Årby, en kort stund därefter visar en jämnårig pojke upp ett vapen i en livsmedelsbutik och avlossar skott. Senare ska de de två tonåringarna, som var kända av polisen sedan tidigare, gripas. Två larm om skottlossning inkom inom tre minuter i Eskilstuna förra helgen. Minst fem skott sköts mot en dörr i Årby. Eskilstuna är en av de kommuner i Sverige som haft problem med gängbrottslighet och att barn rekryteras av nätverken. "Vi kontrollerar nya personer i de här miljöerna återkommande och det vi ser är att andelen unga är en växande problembild där den ringa åldern är särskilt oroande", skriver Annie Frohm, tillförordnad underrättelsechef på polisen i region Öst, i ett mejl till TT. Varnade för sommaren De senaste åren har polisen nationellt sett en ökning av barn under 15 år misstänkta för våldsbrott. Förra året uppgick antalet anmälda våldsbrott i Sverige med en misstänkt gärningsperson under 15 till 9 367 stycken, enligt polisens sammanställningar. Carin Götblad är polismästare vid nationella operativa avdelningen och jobbar med frågor kring hur rekryteringen av barn och unga till gängen långsiktigt ska kunna ska stoppas. I början av sommaren gick hon ut och varnade för en ökad risk för gängrekrytering av barn. — Vi vet inte helt klart. En del har haft det lugnt medan andra haft mycket. Mörkertalen är stora men vi kan inte säga att det varit en katastrofsommar. Men att situationen där allt yngre dras in i kriminalitet skulle upphöra på sommaren är inte realistiskt att tro – tvärtom, säger Carin Götblad. Rör sig ute Enligt Götblad är det svårt att konstatera om det skett en ökning under sommaren. Men polisen har sett hur barn som inte har tillräcklig tillsyn eller några sommaraktiviteter rör sig runt i offentliga miljöer på sena kvällar och nattetid när kriminalitet kopplad till gängkriminalitet pågår. — Vi kan se att i de kommuner där det erbjudits sommarjobb och sociala aktiviteter av olika slag så var det mycket färre barn och ungdomar i miljöer där kriminella befann sig. Vad som dock är tydligt är att barn lockats att vara springpojkar och blivit involverade även vid grova brott. I ett fall påträffades en nioåring som satt i en taxi med en pistol i en väska och i andra fall har även 9–10-åringar påträffats med att förvara och leverera narkotika. Drivs av makt och status Stockholm är den region som hade flest personer i gängkriminalitet under 2021. "Rent generellt så är min bild att de yngre tenderar att drivas av makt och status, där våld blir ett sätt att uppnå det, medan de lite äldre mer drivs av pengar och därmed även mer avancerade brottsupplägg", skriver Anna Rise vid underrättelseenheten i Stockholm i ett mejl till TT. I Stockholm pågår konflikterna ofta mellan ledare i nätverken, där de yngre utmanar de äldre. "Det är dock inte ovanligt att anstiftarna är äldre och utförarna yngre. Vi ser att det generellt sett är tämligen hög rörlighet bland de yngre vilket innebär att även relativt 'nya' individer snabbt kan bli indragna i konflikter", skriver hon. Polisen har behövt prioritera. Flera grova våldsbrott har inträffat runt om i landet under sommaren, vilket fått polisens arbete mot rekrytering av unga att delvis stå åt sidan. — Vi försöker vara i de utsatta områdena. Men vi har haft en sommar med ännu mer skjutningar och då måste resurserna i första hand gå till ingripande verksamheten mot det dödliga våldet. Då blir det förebyggande arbetet lidande, säger Carin Götblad. — Jag är väldigt orolig att det här kommer fortsätta. Inget tyder på att skjutningarna kommer minska trots att fängelserna och häkten är fulla. Att då tro att rekryteringen av riktigt unga personer skulle minska är naivt, säger hon.