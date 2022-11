Färre älgar har synts i Dalarna under jakten

— Klart att man är bekymrad som älgjägare, säger jaktvårdskonsulent Anna Olofsson vid Svenska jägareförbundet till SVT.

Målet med viltförvaltningen är att Sverige ska ha färre älgar. Beståndet har medvetet skjutits ned för att minska viltskador på skog och grödor och trafikolyckor med älgar.

Något som nu märks tydligt ute i landet.

Under älgjaktens första sju dagar rapporterar jaktlagen in hur många älgar de observerar. Under de senaste tio åren har älgobservationerna i Dalarna minskat med 22 procent. Bara de senaste två åren är minskningen 18 procent.

— Man behöver göra en utvärdering i varje område, kring hur älgstammen ser ut och hur skadeläget ser ut. Finns det utrymme att sänka älgstammen mer, eller behöver man titta på andra åtgärder? säger Anna Olofsson.