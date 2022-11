V: Inför särskilt stöd för ensamstående med barn

I paketet ingår bland annat ett särskilt tillägg i barnbidraget för ensamstående med barn, höjd grundnivå i föräldrapenningen och höjt försörjningsstöd.

Ensamstående med barn föreslås få 500 kronor extra i barnbidrag per månad och barn. Förslaget rör cirka 342 000 barn och beräknas kosta två miljarder kronor per år.

Den nuvarande grundnivån i föräldrapenningen är 250 kronor och föreslås bli 299 kronor till en kostnad av 400 miljoner kronor per år.

Försörjningsstödet vill Vänsterpartiet höja med 1 000 kronor per månad och hushåll plus en riktad satsning till barnfamiljer med 500 kronor per månad och hushåll och 200 kronor per barn och månad.

Det beräknas ge ökade inkomster till 60 000 barnhushåll och kosta 1,7 miljarder kronor per år.

Andra förslag från V är höjd a-kassa, höjd dagersättning för asylsökande, halverade biljettpriser i kollektivtrafiken och ett högkostnadsskydd i tandvården.