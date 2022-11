Astronomer har hittat det närmsta svarta hålet

Det nu hittade hålet befinner sig "bara" 1 600 ljusår bort, vilket är tre gånger närmare än tidigare kända närmsta svarta hål. Hålet är tio gånger större än vår sol.

Upptäckten gjordes med hjälp av den europeiska rymdstyrelsen Esas rymdteleskop Gaia, enligt Kareem El-Badry vid forskningsinstitutet Harvard–Smithsonian Center for Astrophysics.

Ett svart hål kan absorbera mindre följeslagare i form av stjärnor och det var genom att observera rörelsen hos en sådan stjärna som upptäckten gjordes.

För att bekräfta sina fynd gjorde El-Badry och hans medarbetare nya studier på Gemini-observatoriet på Hawaii. Upptäckten publicerades under fredagen i Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.