Nu ska Annie Lööf höras i terrorrättegången

Fakta: Rättegången mot Theodor Engström Huvudförhandlingen mot Theodor Engström kommer att pågå under fem dagar. Planen ser ut som följer: Tisdag 8/11: Åklagarens sakframställan. Onsdag 9/11:Förhör med Annie Lööf samt med Theodor Engström. Fredag 11/11: Fortsatta förhör med Theodor Engström. Vittnesförhör med personer som befann sig på platsen då Wieselgren attackerades. Måndag 14/11: Vittnesförhör med flera olika personer, som ska styrka åklagarens bild av gärningarna som terroristbrott. Tisdag 15/11: Några ytterligare vittnesförhör, därefter åtalspunkterna om narkotikabrott och slutanföranden.

Huvudförhandlingen mot 33-årige Theodor Engström går under onsdagen in på sin andra dag. Enligt planen ska Annie Lööf höras som målsägare i ärendet under förmiddagen.

Annie Lööf befann sig i närheten till brottsplatsen då attacken på Ing-Marie Wieselgren ägde rum den 6 juli i år. Hon skulle precis gå upp på en scen vid Donners plats i Visby då en av hennes livvakter tog hennes hand och förde henne in bakom scenen och vidare upp i en byggnad. Där fick hon stanna tills läget bedömdes vara under kontroll.

Senare får hon veta att Theodor Engström nämnt hennes namn i förhören och att han också misstänks för förberedelse till terroristbrott genom planer på att döda eller skada henne. Händelsen har påverkat henne väldigt mycket, beskriver hon i förhör:

"Annie uppger att hon numera tittar på alla som kommer emot sig och vad de har i händerna, om de har en kniv eller liknande", står det exempelvis i ett sammanfattning av förhöret.

Hon valde också under valrörelsen att kampanja utan folksamlingar och gjorde i stället mindre stopp för möten med partimedlemmar, då det känts tryggare.

Under onsdagseftermiddagen ska förhören med Theodor Engström inledas. Han står åtalad för terroristbrott genom mord på psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren och förberedelse till terroristbrott genom mordplanerna på Annie Lööf. Han har erkänt gärningarna.