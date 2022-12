Studie: Terapi motverkar nätsexbrott mot barn

Totalt deltog 160 anonyma personer från hela världen. En majoritet av deltagarna rekryterades via darknet, den krypterade delen av internet.

Deltagarna lottades till två grupper. Den ena gruppen fick internetbaserad KBT-terapi baserad på en ny manual framtagen av Karolinska universitetssjukhuset. Den andra gruppen fick psykologisk placebobehandling.

Behandlingen pågick under åtta veckor, med uppföljning en månad senare. Deltagarna fick bland annat uppge hur mycket tid de lägger på att titta på övergreppsmaterial.

Efter behandlingen rapporterade båda grupperna att de minskat tiden de tittat på övergreppsmaterial betydligt. Minskningen var signifikant större i KBT-gruppen.

Ungefär hälften av deltagarna uppgav efter åtta eller tolv veckor att de inte tittat på övergreppsmaterial alls under den senaste veckan.

Deltagarna lade även mindre tid på att söka efter övergreppsmaterial, vara på darknetforum, organisera material och fantisera sexuellt om barn, enligt studien. Även här var minskningen signifikant större bland dem som hade fått KBT-behandling.

Källa: Rapporten "Effects of internet-delivered cognitive behavioral therapy on use of child sexual abuse material: A randomized placebo-controlled trial on the Darknet", publicerad i tidskriften Internet Interventions.