En allvarligt skadad vid brand

Åtta personer fick föras till sjukhus i samband med en brand i ett flerfamiljshus i Kisa i Kinda kommun under natten mot söndag. En person uppges vara allvarligt skadad. De övriga sju, som misstänktes ha andats in rök, kunde lämna sjukhuset under tidiga morgonen, skriver Corren.

Larmet kom strax efter klockan 02 under natten, vid 03.30 var branden släckt men enligt räddningstjänsten har det varit kraftig rökutveckling. — På platsen var det svårt att få grepp om var branden startat, men det är troligen ett kylskåp som är brandorsaken, säger Morgan Wass, vakthavande befäl på räddningstjänsten, till tidningen.