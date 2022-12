Läkare brast i patientsäkerhet – får prövotid

Bristerna i journalföringen fanns under längre tid och berörde 19 av de patienter som läkaren hade under perioden som denne arbetade på ett behandlingshem i Värmland. Läkaren anmäldes av Inspektionen för vård och omsorg under sommaren 2021 då de menar att det oskickliga agerandet kunde påverka patienternas säkerhet, rapporterar Nya Wermlands-Tidningen.

Läkaren fick redan 2018 liknande kritik vid arbete i Norge. Då hade läkaren ordinerat beroendeframkallande läkemedel utan att dokumentera sin psykiatriska bedömning och motiveringen till den valda behandlingen.

Läkaren är inte längre praktiserande och säger sig antagligen inte har för avsikt att arbeta som läkare igen. HSAN håller trots denna invändning fast vid att sätta läkaren på en tre år lång prövotid.