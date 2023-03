Rastande flyttfåglar stärker immunförsvaret

Smittorisken ökar under långa resor – det gäller både människor och fåglar. Därför är pauserna under flyttfåglars långresor så viktiga. Under dem bygger de inte bara upp sina fettreserver, utan också immunförsvaret, visar ny forskning.

Fakta: Så här gick forskningen till Flyttfåglar på den tyska ön Helgoland fångades dagligen in med nät och blev sedan provtagna och ringmärkta innan de släpptes igen. Vid varje tillfälle en fågel fastnat i nätet testades immunförsvaret. Därefter jämfördes olika parametrar i immunförsvaret mellan fåglar som precis anlänt och fåglar som haft möjlighet att återhämta sig en eller flera dagar. Studien baseras på resultat från 96 fåglar, bland annat bofinkar, järnsparvar och rödstjärtar. Studien har genomförts i samarbete mellan forskare från Institute for Avian Research i Tyskland och Lunds universitet. Källa: Lunds universitet Den tyska ön Helgoland är en omtyckt rastplats för flyttfåglar. Där har biologen Arne Hegemann vid Lunds universitet tillsammans med tyska forskare undersökt immunförsvaret hos flyttfåglar före och efter paus. — Det är en ganska markant skillnad. Det gick ganska snabbt och tydligt upp inom bara några dagar, säger han. Tidigare har man antagit att flyttfåglarna under mellanlandningarna framför allt passar på att tanka bränsle för att orka flyga vidare. Men intensiv fysisk aktivitet påverkar det grundläggande immunförsvaret och i den nya studien, som presenteras i den vetenskapliga tidskriften Biology Letters, visas för första gången hur vilda flyttfåglars immunfunktion återhämtar sig under pausen. För flyttfåglar är ett starkt immunförsvar viktigt, eftersom flytten i sig innebär ökad risk för smitta, påpekar Arne Hegemann. — När de flyttar träffar de också många andra fåglar. På de ställen där det är bra att landa finns ofta många, många andra fåglar. Där är risken större att bli sjuk. Därför är det viktigt för en fågel att ha ett bra immunförsvar. Om en fågel dessutom byter kontinent, när den till exempel flyttar från Europa till Afrika, kan den dessutom utsättas för nya typer av smittor.