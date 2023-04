Pappa mördade sitt barn – socialtjänsten kritiseras: "Drar lärdomar..."

Nu får socialtjänsten mycket hård kritik av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), skriver Dagens Nyheter.



Minst två anmälningar mot pappan

Under utredningen har det framkommit att socialtjänsten kände till familjen sedan tidigare. Bland annat hade det kommit in minst två anmälningar om att det fanns en oro för pappans förmåga att ta hand om sina barn. Men enligt Ivo hämtade socialtjänsten inte in några kompletterande uppgifter. Det gjordes inte heller någon bedömning om barnen behövde skydd.

Nu vill Ivo att socialtjänsten ska redovisa sin inställning till de brister som konstaterats och även visa på de åtgärder som vidtagits.

— Vi tar givetvis till oss av Ivos kritik och drar lärdomar av den. Vi är dock inte färdiga med analysen av vad som gick fel här, säger Sofia Björkvall, avdelningschef vid Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, till tidningen.

Pappan dömdes för mord och mordförsök till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning .