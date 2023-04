Många försenade tåg i mars

Fakta: Punktlighet i mars Andel av tågen som kom fram till sin slutstation i rätt tid. Kortdistanståg (pendel- och flygtåg): 91,7 procent. Medeldistanståg (regionaltåg): 88,1 procent. Långdistanståg (fjärr- och snabbtåg): 71,3 procent. Källa: Trafikverket

Totalt nådde 79 097 av 89 436 persontåg sin slutstation i rätt tid i mars 2023, enligt Trafikverkets preliminära statistik. Myndigheten beskriver månaden som "tuff" och "mörk".

"Så här i slutet av vintern har järnvägen haft en tuff period. Bland annat kom kraftiga snöoväder i Mälardals- och Stockholmsområdet i både inledningen och slutet av månaden att orsaka stora bekymmer för trafiken", säger Anna Ericsson, chef för verksamhetsområde Trafik, i ett pressmeddelande.

Enligt Trafikverket låg bland annat störningar i storstadsområdena bakom den jämförelsevis låga punktligheten. Myndigheten konstaterar också att resenärerna drabbades av ovanligt många "sent inställda avgångar" under mars månad – det vill säga avgångar som ställts in samma dag eller dagen före.

Lägst punktlighet hade tågen den 9 mars, då enbart 77,4 procent kom fram i rätt tid.

"Under mars har framför allt pendeltågstrafiken i Stockholm haft stora utmaningar. En normal månad har dessa tåg som fyller en otroligt viktigt funktion i många människors vardagspussel en punktlighet mellan 93 och 95 procent. Men i mars var tillförlitligheten långt under det normala", säger Anna Ericsson.