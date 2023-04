De omkom på havets botten – hedras efter 80 år

Fakta: HMS Ulven Byggdes på Karlskronavarvet och sjösattes 6 mars 1930. Ubåten var 66 meter lång och 6,4 meter bred. Dykdjupet var på omkring 60 meter och topphastigheten i ytläge var 13,8 knop. Bestyckningen bestod av fyra torpedtuber och två automatkanoner. Ubåten sänktes av en tysk mina i Göteborgs skärgård den 15 april 1943. Den hittades den 5 maj och alla 33 ombord konstaterades döda. I slutet på juli bärgades ubåten och fördes till Eriksbergsvarvet i Göteborg. Källa: NE och GP

Hitlers mina dödade 33 svenska sjömän när ubåten HMS Ulven sjönk i Göteborgs skärgård 1943, mitt under brinnande krig.

Ubåten var ute på en övning, och under förmiddagen den 15 april skymtades den för sista gången. Därefter bröts all kontakt. Under natten gjordes upprepade försök att få radiokontakt med ubåten, men svaren uteblev.

Hjälp skickades från bland annat Stockholm, men först den 5 maj hittades Ulven sedan skuggan av en ubåt siktats på ett flygfoto.

Nu hedras de omkomna i en ceremoni till havs, 80 år efter katastrofen, skriver GP.

Från fartyget HMR Belos, med samma namn som det ubåtsräddningsfartyg som deltog i sökinsatsen 1943, kommer en kransnedläggning att genomföras. Ombord finns marinchefen Ewa Skoog Haslum, flottiljchefen Fredrik Lindén och även anhöriga till de omkomna på ubåten HMS Ulven.