Så blir Valborgsvädret där du bor – här kan snö falla: "Räkna med..."

Det vankas långhelg för de flesta när valborgsmässofirandet är i antågande. När det är dags att sjunga in våren önskar nog de flesta ett soligt väder. Men snarare väntas ett så kallat ”klassiskt aprilväder” istället.

Meteorologen Peter Kondrup säger till TV4 Nyheterna att det till en början väntar sol men därefter kommer moln och kylan in över stora delar av landet.

– Man kanske inte kan ha sommarjackan på sig, säger han.

Då kan det vända – och här finns risk för snöfall

Över Norrbottens län kommer det finnas risk för snöväder då en snöfron rör sig in under länet med start under fredagen, vilket innebär att det också kan snöa på ordentligt om det vill sig illa.

– Det blir en solig start i de södra delarna av landet, men betydligt mer moln i Mellansverige och norr.

Under lördagen kommer ett lågtryck att dra med sig moln västerifrån som framför allt kommer framträda över Götaland, Svealand och södra Norrland.

På valborgsmässoafton väntas det bli omkring 10-13 grader i söder, omkring 8-10 grader i norra Sverige och runt fjällen kan det till och med bli ner mot nollgradigt.

– Man får nog räkna med aprilväder även under valborgsmässoafton, framför allt framåt eftermiddagen.



Men den första maj kan det vända då temperaturer på upp emot 15 grader kan synas på sina håll.