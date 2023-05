Storbranden i Malmö i det närmaste släckt

— Vi har en grävare som hjälper att riva så att vi ska kunna komma åt och släcka de mindre bränderna inne i byggnaden, säger Joel Johansson, vakthavande befäl vid räddningstjänsten.

Larmet om branden kom vid 20-tiden på fredagen. Räddningstjänsten arbetade under natten för att förhindra att branden spred sig till ett intilliggande virkeslager.

Stora delar av taket på huvudbyggnaden har rasat in. Räddningstjänsten har låtit byggnaden brinna ner under kontrollerade former.

Enligt Joel Johansson kommer räddningstjänsten att fortsätta vara på plats större delen av dagen, samt under natten för bevakning.

Branden väntas vara i stort sett släckt tidigast på söndagsmorgonen:

— Då kommer vi i ett läge där vi tror att det inte finns stor spridningsrisk utanför de delarna där vi vill att det ska brinna. Det kan vara redan i kväll vid åttatiden.

— Det är väldigt lite rökutveckling. Det är inget som påverkar allmänheten, säger Joel Johansson och tillägger att branden inte har spridit sig.

Daniel Bik, vd för byggvaruhuset Optimera, har ännu ingen uppfattning om storleken på värdet av skadorna.

— Det vi fokuserar allra mest på är att säkerställa att personalen som är på plats får det stöd de behöver, säger han till TT.