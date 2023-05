Björn Gustafsson slog igenom i Melodifestivalen – det gör han i dag

Björn Gustafssons ålder – hur gammal är han?

Björn Gustafsson föddes den 19 februari 186 i Göteborg. Det innebär att han fyller 38 år vintern 2024.

Hur lång är Björn Gustafsson?

Enligt Björns profil på filmsajten IMDb är han 1.82 meter lång.

Björn Gustafssons flickvän – har han någon partner?

Björn Gustafsson var tidigare tillsammans med skådespelerskan Alba August. De valde dock att gå skilda vägar 2021, något bland annat Expressen kunde berätta då.

– Vi är inte ett par i dag, sa Björn till tidningen i början av 2021.

Uppgifterna som Nyheter24 tagit del av redogör inte för om Björn Gustafsson har någon ny partner i dag.

Björn Gustafsson på sociala medier – har han Instagram?

Björn Gustafsson har Instagram och delar med sig av såväl jobbrelaterade bilder till mer privata sådana till över 47 000 följare. På Instagram heter han @bonagustafsson.

Björn Gustafsson i Melodifestivalen

Björn Gustafsson slog igenom med dunder och brak när han klev in som en av paneldeltagarna i humorprogrammet Parlamentet. Men för det svenska folket blev han rikskänd över en natt när han deltog som mellanakt i Melodifestivalen 2008.

Björn var blott 22 år när han fick sitt stora genombrott i den populära musiktävlingen där han medverkade som mellanakt i alla deltävlingar.

Han framförde allt från skämtsamma sketcher till humoristiska sångframträdanden, där en sång till programledaren Kristian Luuks dåvarande fru, Carina Berg, nog är det som etsat sig fast hos folket allra mest.

I Melodifestivalen 2020 gjorde Björn en sensationell ”comeback” när han mottog Melodifestivalens Hall of Fame-pris.



Vad gör Björn Gustafsson i dag?

Björn verkar i dag främst som skådespelare och syntes bland annat i den hyllade Netflix-serien ”Clark” under 2022. Serien handlar om brottslingen Clark Olofsson där Björn bland annat spelar tillsammans med Bill Skarsgård. Under 2023 är han aktuell med serien "Padeldrömmar" tillsammans med Erik Haag som sänds på TV4 och C more.