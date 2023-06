Räkna tid lika effektivt som att räkna kalorier

Fakta: Om studien Deltagarna lottades till en av tre grupper. Grupp 1 fick äta mellan klocka 12 och 20 utan kalorirestriktioner. Grupp 2 fick äta 25 procent på sitt kaloriintag och grupp 3 skulle inte ändra på sitt ätande. Deltagare i grupp 1 och 2 fick träffa en dietist regelbundet, först en gång i veckan sedan varannan vecka under sex månader. Mellan sex månader och ett år träffade de dietist var fjärde vecka. Studien pågick i ett år. Källa: Annals of Internal Medicine

Att fasta under delar av dygnet eller vissa heldagar har blivit en populär metod för bland annat viktnedgång. För att ta reda på om det funkar lika bra som att räkna kalorier för den som vill bli av med några kilon har amerikanska forskare jämfört de olika metoderna.

Överviktiga personer med ett kroppsmasseindex, BMI, mellan 30 och 50 lottades till en av tre grupper. I den ena fick deltagarna äta vad de ville mellan klockan 12 på dagen och 20 på kvällen. Deltagarna i grupp två skulle minska på sitt kaloriintag med 25 procent och i en tredje grupp, kontrollgruppen, gjorde inga förändringar alls.

Träffade dietist

Efter ett halvår fick fastarna äta under ytterligare två timmar per dygn och kalorigänget fick äta ytterligare kalorier per dygn. Detta för att likna en slags verklig situation där människor, enligt forskarna, oftast håller en striktare diet ett halvår för att sedan återgå till att äta mer som vanligt.

Alla i grupp ett och två träffade dessutom regelbundet dietist under ett år, först veckovis och sedan mer sällan. Där fick de bland annat stöd och råd om val av hälsosamma livsmedel. Samtliga deltagare ombads att inte göra förändringar i sin fysiska aktivitet utan att fortsätta som innan.

Totalt var det 77 personer som fullföljde studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Annals of Internal Medicine.

Efter ett år hade de som höll sig till periodisk fasta gått ner i snitt 4,6 kilo mer än deltagarna i kontrollgruppen och fått i sig 425 färre kalorier per dygn.

De som fick kalorirestriktioner gick i snitt ner 5,4 kilo mer än kontrollgruppen och stoppade i sig 405 färre kalorier.

Skillnaden i viktnedgång var inte statistiskt signifikant mellan grupperna och motsvarade ungefär 5 procent av deltagarnas ursprungsvikt.

Välj enklaste vägen

Krista Varady, professor i nutrition och en av författarna till studien, säger till amerikanska NPR att ”kontentan av studien är att du lika väl kan räkna tid som kalorier” och att patienterna kan välja den metod som passar dem bäst.

Tidigare studier som undersökt effekterna av olika typer av periodisk fasta har inte visat på lika effektiva resultat. Här kan faktum att deltagarna regelbundet fick träffa en dietist som stöd ha varit avgörande. Det tror i alla fall två andra experter som skrivit en kommenterade artikel till studien.