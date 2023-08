SMHI: Det värsta är över – men mer regn väntas till helgen

Den senaste tidens regnoväder har orsakat översvämningar och stora problem runt om i landet. Men nu ligger det värsta bakom oss, enligt SMHI.

— Ett högtryck har letat sig in under landet och på de flesta håll väntas det uppehållsväder under torsdagen. Det finns också utrymme för en hel del sol, säger Erik Höjgård-Olsen.

Varningar ligger kvar

Möjligtvis kan lätta skurar förekomma på gränsen mellan norra Götaland och södra Svealand.

En rad varningar för översvämningar och höga vattenflöden kvarstår dock i mellersta Sverige. Bland annat har det utfärdats röda varningar, den högsta varningsnivån, för höga flöden i Delångersån i trakterna runt Hudiksvall, Marnäsån och Kolningsån i Dalarna samt Gavleån utanför Gävle.

Jönköpings län, och eventuellt delar av Halland och Östergötland, kan dock räkna med kraftigare skurar igen under fredagen.

— Det är ett område som i nuläget inte har några varningar för höga flöden eller översvämningar, men även där är väl markerna ganska så mättade så stora regnmängder kan säkert orsaka konsekvenser där.

Regn på söndag

I övriga landet ser fredagen, och även lördagen, ut att bjuda på fint väder. Men under natten mot söndagen drar ett regnområde återigen in över stora delar av landet.

Mest väntas det regna i de centrala delarna av Götaland och Svealand.

— Det kommer att röra sig nordost upp över landet över söndagsdygnet. Regnområdet ser faktiskt ut att ha minskat ganska mycket i mängder, men återigen är vi väl i ett läge där varje millimeter räknas på många håll, säger Erik Höjgård-Olsen.