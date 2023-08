Så kopplas Kanadas bränder till ändrat klimat

Fakta: Värsta brandsäsongen Mark- och skogsbränder är inte ovanliga i Kanada, men i år upplever landet den värsta brandsäsongen i modern tid. Lokala myndigheter runt om i Kanada har kämpat mot de omfattande bränderna, men den federala regeringen har också dragits in i arbetet precis som flera andra länder som på olika sätt bistår med hjälp. Minst fyra brandmän har omkommit. Omkring 14 miljoner hektar mark, en yta ungefär lika stor som Grekland eller den amerikanska delstaten New York, har eldhärjats runt om i Kanada medan röken spridit sig så långt som till den amerikanska östkusten. Myndigheterna tror att brandsäsongen kan fortsätta in i hösten på grund av att det är så torrt i marken på många platser. Källa: The Guardian

Skogsbränderna i Kanada har satt mörka rekord vad gäller total yta bränd mark, antal människor som tvingats lämna sina hem samt kostnaden för att bekämpa elden. Dessutom har den gulaktiga brandröken spridit sig långt bortom landets gränser.

Sannolikheten för att bränder ska starta och sprida sig ökar på många platser i världen till följd av högre temperaturer som leder till att marken blir torr och mer lättantändlig.

I provinsen Quebec gjorde klimatförändringarna så kallat brandväder minst dubbelt så sannolikt mellan maj och juli. Det visar en snabbanalys gjord av World weather attribution, ett internationellt forskningsnätverk som analyserar i vilken grad klimatförändringarna bidrar till enskilda extrema väderhändelser.

Ökad intensitet

I den så kallade attributionsstudien har forskargruppen använt sig av det meteorologiska indexet FWI, som kombinerar temperatur, vindhastighet, luftfuktighet och nederbörd, för att uppskatta risken för skogsbrand.

Studien pekar också på att den globala uppvärmningen, som främst drivs av människans förbränning av fossila bränslen som olja, kol och gas, har gjort det brandfarliga vädret i Quebec mer intensivt.

Analysen av brandvädret har gjorts på kort tid och har inte granskats av andra forskare. Men metoderna är enligt WWA vetenskapligt erkända.

Om planeten fortsätter att värmas upp kommer risken för större vegetationsbränder att öka ytterligare i framtiden, framhåller forskarna.

"Komplicerat"

Clair Barnes, forskningsassistent vid Grantham institute for climate change and the environment på Imperial College i London, konstaterar att endast en handfull attributionsstudier gjorts för att undersöka klimatförändringarnas påverkan på brandväder.

"Medan klimatförändringarnas roll i andra extrema väderhändelser är väl bevisade genom attributionsstudier gör de unika egenskaperna hos brandväder i olika regioner i världen skogsbränder mer komplicerade att studera", skriver hon i en kommentar.

"Men genom det begränsade antal studier som är tillgängliga blir det uppenbart att de torra och varma förhållanden som leder till skogsbränder blir vanligare och mer intensiva runt om i världen som ett resultat av klimatförändringarna."