Säpo: "Väldigt allvarligt läge"

Säkerhetspolisen följer utvecklingen efter dådet i Bryssel på måndagskvällen och har nära kontakt med internationella partner, bland annat sin motpart i Belgien.

— Det är fruktansvärt allvarligt, säger presstalespersonen Adam Samara till TT.

— Men exakt vad vi gör och hur dialogen med våra partner ser ut har vi inte möjlighet att gå in närmare på just nu.

Den misstänkta gärningsmannen säger sig vara lojal med den terrorstämplade sunniextremistiska rörelsen IS och säger i ett videoklipp som spridits i sociala medier att han vill "hämnas muslimer". Enligt den belgiska åklagarmyndigheten ska mannen riktat in sig på just svenskar. Offren ska ha haft svenska fotbollströjor på sig.

Men terrorhotnivån i Sverige påverkas inte av dådet, enligt Säpo. För mindre än två månader sedan beslutade Säkerhetspolischefen att höja terrorhotnivån i Sverige från ett förhöjt hot till ett högt hot, från en trea till en fyra på den femgradiga skalan.

Säpo uppgav då att beslutet att höja terrorhotnivån inte berodde på någon enskild händelse utan att det skulle ses som en följd av "en successiv försämring av hotbilden mot Sverige", bland annat i spåren av koranbränningarna.

— Bakgrunden till beslutet var just en utveckling vi har sett över tid där Sverige har blivit ett allt mer prioriterat mål för våldsbejakande islamistisk extremism, säger Samara.

— Så det är ett väldigt allvarligt läge.