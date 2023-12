Frågan alla ställer sig: Hur länge håller en öppnad glöggflaska?

Julen står för dörren och ett återkommande inslag under december månad är glöggen. Vissa bjuder in till glöggmingel, andra avnjuter en varm kopp glögg under helgen och andra kanske väntar till julafton.

Men om man öppnar flaskan och inte dricker ur den, hur länge håller egentligen den öppnade glöggflaskan då?

Ändringen på glöggflaskor – börjar gälla i december



Så länge håller glögg – när du öppnat flaskan

En öppnad flaska av sorten starkvinsglögg kan lagras i flera år tack vare den lägre alkoholhalten och sötman i kryddningen. Det kan dock komma att bildas avfällningar från kryddningen vilket går att sila bort, dock kommer glöggen tappa smak om den lagras längre och med tiden smaka mer av starkvin.

Vanlig vinglögg är dock inte alls lika hållbar som starkvinsglögg på grund av mindre alkoholhalt. En flaska klarar sig då ungefär ett år, till nästa säsong, skriver Systembolaget på sin hemsida.

Med andra ord är det ingen brådska om flaskan är öppnad och du inte vill dricka ur den.

Svindlande summa – så lite kostar det att värma glögg på spisen i vinter