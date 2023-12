Katten Klara tar svenskarna med storm: "Överväldigande respons!"

Pressbyrån lanserade en onlinetävling där svenskarna kunde anmäla sin katt till Årets lussekatt och rösta på sin favorit. Tävlingen blev en succé och Pressbyrån fick ta emot 120 000 unika besökare på deras hemsida.

– Vi vet att söta djur engagerar, men ingen av oss på Pressbyrån hade räknat med den överväldigande responsen! berättar Lennart Schultz som är marknads- och kommunikationschef för Reitan Convenience Sverige, i ett pressmeddelande.

Den matglada vinnaren: Katten Klara

Nyheter24 har varit i kontakt med vinnaren och hennes ägare som tog svenskarna med storm. Katten Klara fick 18 498 röster vilket gör henne till Årets lussekatt 2023.

Foto: Privat.

Klara är 1,5 år och bor i Jakobsberg. I hennes beskrivning på Pressbyrån går det att läsa: "Klara är världens (mat) gladaste tjej. Hon har haft det ganska dåligt tidigare men har med stort mod och nyfikenhet blivit världens mest älskade lussekatt!"

Klaras ägare har delat med sig av hennes dagliga rutin till Nyheter24:

06.00: Väcka mamma och pappa för att jag är superhungrig då. Har ju inte ätit på hela natten förutom torrfoder, blä!

07.00: Då är det dags att gå på toaletten.

08.00: Familjen åker till jobbet och jag passar då på att sprida ut kattsand i hela lägenheten så att dom måste ta fram dammsugaren (som jag hatar) varje kväll.

Sedan när alla kommit hem är det dags för min egen middag och sen planerar jag alltid en attack mot de andras tallrikar när de ska äta middag.

Innan jag går och lägger mig igen är det dags för dagens sista toalettbesök.

Sist men inte minst, ska jag bara hitta den mest olämpliga positionen i sängen så att ingen annan som ligger där vågar röra på sig för att dom inte vill väcka mig!

Foto: Privat.

Bästa tipset för att vinna Årets lussekatt

Familjen delar även med sig av tips till de som vill vinna Årets lussekatt nästa år. De berättar att det gäller att be alla att rösta.

– Vårt bästa tips är att ta den finaste bilden man har på sin kisse och berätta om något speciellt just den kissen gör. Sen att man ska vara en jobbig människa och be exakt allt och alla att rösta under de veckorna för det lönar sig!