SJ ställer in avgångar fram till trettonhelgen

— Vi glesar ut trafiken lite grann eftersom vi har fordonsbrist, säger Anders Edgren vid SJ:s pressjour.



Orsaken till de inställda tågen är vädret.

— Man måste avisa tågen innan man kan göra underhåll på dem och det tar tid. Då ställer vi in några avgångar i förväg så att resenärerna hinner boka om.

Fyra sträckor blir berörda, Stockholm–Göteborg, Stockholm–Malmö, Stockholm–Sundsvall och Göteborg–Malmö. Det är en till två avgångar per dag och per sträcka som ställs in.

De inställda avgångarna gäller fram till trettonhelgen.