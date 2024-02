Sveriges tågtrafik har under det senaste halvåret varit under all kritik. Nyheter24 har pratat med SJ för att nysta i problemet – varför strulade egentligen tågen i vintras?

SJ har minst sagt mött kritik efter vinterns tågförseningar och inställningar, så pass att att Sj:s vd Monica Lingegård gick ut och bad om ursäkt till alla resenärer. I ett mejl till Expressen lät det så här: "Svenska folket förtjänar något bättre, helt enkelt en järnväg som man kan lita på". Lite mer än ett år innan gick samma vd ut i media och bad om ursäkt till sina medarbetare efter att omkring 100 lokförare sagt upp sig. Senast har Expressen rapporterat att ukrainska tåg är mer punktliga än svenska tåg, trots det pågående kriget. Nyheter24 har pratat med SJ för att försöka förstå varför det blir så mycket strul i Sveriges tågtrafik. SJ:s vd Monica Lingegård. Foto: Jonas Ekströmer/TT. Anledningen: "Extrem" vinter – En ”vanlig” vinter har vi kapacitet att hantera, men inte en så här extrem vinter som har varit i år, berättar Marcus Fleetwood, som är presskommunikatör på SJ, för Nyheter24. SJ har tidigare sagt att det är vädret som varit den främsta anledningen till den strulande trafiken, men vinter blir det varje år. – Det var över tio år sedan som det var en så här kall och lång vinter i hela landet, säger Fleetwood, och fortsätter: – Det handlar både om avisningskapacitet för att kunna göra underhåll och säkerhetsbesiktningar, och om fordonsskador till följd av exempelvis viltolyckor.

Nyheter24 har tidigare skrivit om att finska tåg kan köra oavsett väder och temperatur, till skillnad från de svenska tågen. Vid frågan om varför svenska tåg inte kan göra det, svarar SJ att de inte kan kommentera andra operatörer. SJ släpper spökbiljetter – en tredjedel går inte att boka

SJ: "Vi borde ha.." Hur kan ni förbereda er bättre inför nästa vinter? – Vi är i detta nu i färd med att analysera vintern som varit och dess påverkan på vår trafik och våra fordon. Vi kommer dra lärdomar från den analysen och se vad vi kan göra annorlunda inför och under kommande vintrar, exempelvis om vi borde ha reducerat vår trafik tidigare än vad vi gjorde, säger Fleetwood till Nyheter24. SMHI varnar: Här blir det storm och alla tåg ställs in