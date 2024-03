Ica-butiken larmar: "Lite väl mycket trams"

Den senaste tiden har antalet stölder i matbutiker runt om i landet ökat. Trots att antalet polisanmälningar också ökar har antalet stölder inte stannat av.

En Ica-butik i Asmundtorp har fått nog.

I ett inlägg på Facebook publicerades en bild från en övervakningskamera. Till bilden skriver Ica-butiken att "det den senaste tiden varit lite väl mycket "trams" i butiken under den obemannade tiden".

Ica Nära Asmundtorp har infört obemannade tider. Foto: Fredrik Sandberg /TT.

Ica-butiken fick nog – lade ut bild

I inlägget finns en bild på personer som vid vad som ser ut att vara den sista delen av en Ica-butik. En av personerna sitter bakom kassan och de andra står samlade kring en snabbkassa.

Personalen på Ica-butiken i Asmundtorp har i inlägget skrivit följande:

"Tanken är ju att kunna erbjuda bättre "öppettider" inte att folk ska ta sig in i avspärrade områden och trycka på alla knappar man hittar till t ex kassan,vågar, spelmaskin m.m."

Det skämtar butikspersonalen om att du gör inne på Ica

Kan lägga ned obemannade tider

I butiken har man infört obemannade tider, något som efter denna händelse kommer att få 18-årsgräns.

"Vill även påminna om att det inte är okej att gå in flera stycken men det är bara en som loggat in.

Kan inte medföljande personer uppföra sig så kommer personen som loggade in per automatik bli spärrad från att kunna handla obemannat."

I butiken har det varit flera stölder, enligt inläggets författare. Alla dessa har polisanmälts, men om stölderna fortgår är risken att Ica-butiken stänger ned den obemannade tiden helt och hållet.

Se hela inlägget här:

Nyheter24 har sökt Ica Nära Asmundtorp för en kommentar.



