Krav om mer pengar till värnpliktiga – så lite tjänar de

Pliktrådet väljs vid värnpliktskongressen och består av fem värnpliktiga som arbetar under ett år.

I rådets årsrapport tas flera stora brister upp. En sak som gör att motivationen tryter hos de värnpliktiga är den låga dagsersättningen, enligt Pliktrådet, som tar tillvara värnpliktigas intressen.

Senaste gången ersättningen för försvarspliktiga höjdes var 2017. Sedan dess har bland anat inflationen skenat och levnadskostnaderna har ökat rejält.

"Går back"

— Flera värnpliktiga går back under grundutbildningen. Speciellt när de kommer hem och behöver köpa mat som är mycket dyrare än den ersättning man får. De som har ett eget boende sedan innan har mycket mer omkostnader än vad ersättningen täcker, säger Pliktrådets ordförande Alice Nilsson till TT.

Bland andra brister som pekar ut i rapporten finns att vissa förband tidvis saknat sängar till alla, att våtutrymmen varit så bristande att man inte kunnat sköta den personliga hygienen ifred liksom stor brist på trosor för kvinnliga värnpliktiga.

Många värnpliktiga går back ekonomiskt under utbildningen. Foto: Johan Nilsson/TT

Stora skillnader från våra grannländer

För att höja motivationen behövs inte minst dagsersättningen höjas, menar rådet och pekar på att ett sätt att lösa det är att indexreglera den.

— Ser man till våra nordiska grannländer I Norge och Danmark får värnpliktiga motsvarande 20 000 kronor i ersättning per månad. I Sverige ligger den summan på ungefär 5 000 kronor per månad, det blir inte direkt en morot att ta sig in till Försvarsmakten, säger Nilsson.

— Värnpliktiga känner sig lågt värderade, samtidigt som politiker uttrycker sig tvärtemot och pratar om att vi behöver fler värnpliktiga än tidigare. Det klaffar inte med de ersättningar man får, säger Alice Nilsson.

