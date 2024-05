Här är kattraserna som lever längst – nya studien avslöjar

Forskarna Kendy Tzu-Yun Teng, Dave C Brodbelt, David B Church och Dan G O’Neill publicerade i veckan en ny forskningsstudie i "Journal of Feline Medicine and Surgery".

Forskarna, som är från The Royal Veterinary College i Storbritannien och National Chung Hsing University i Taiwan, har studerat på katters livslängd.

Undersökte 7 936 olika katter

I sin studie tittade de på olika kattraser, kön och kroppsvikt i förhållande till dödligheten, för att ta reda på vilken kattras som i snitt lever längst och vilken som lever kortast.

För att få fram sitt resultat samlade de in data från 7 936 katter, som bekräftats döda under primär veterinärvård på kliniker som deltog i VetCompass-programmet 2019. Under studien analyserades tolv stycken olika kattraser och blandraser.

Katterna som lever längst

Studien kom fram till att honkatter i snitt lever 1,33 år längre än hankatter.

De kom även fram till att kattraserna burma och helig birma hade den längsta förväntade livslängden. Dessa katter hade ett livsspann på i snitt över 14 år.

Katterna som lever kortast

Katterna som med kortast liv var kattraserna bengal och sphynx, med en förväntad livslängd på under nio år. De kom även fram till att blandraskatter, även kallat bondkatter, lever något längre än helt renrasiga katter.

Katter som inte har en idealvikt kan också få ett förkortat liv.

