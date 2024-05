Stal 22 fartkameror – förvarade dem under sängen

Under hösten 2022 anmälde Trafikverket till polisen att 150 fartkameror försvunnit, främst i Uppsala län och Stockholmsområdet.

En anonym tipsare ledde polisen till två unga män i Norrtälje som misstänks ha sålt eller planerat att sälja kamerorna till Iran, enligt Carup.



Vid en husrannsakan hos en av männen hittades 22 stulna Nikon-kameror – som tidigare suttit i fartkameraskåp – under sängen.

"Hello losers"

Polisen grep sedan ytterligare fyra ungdomar som misstänks ha deltagit i stölderna.

En video på en av ungdomarna som sågar ner en fartkamera hittades på deras telefoner, och chattkonversationer visade att de diskuterade stölderna.

Polisen hittade även lappar med bland annat texten "Hello losers this is a inside job" i förstörda fartkameror, som senare visade sig matcha en av ungdomarnas skrivstil.

Sju personer åtalas nu för stölderna, men ett datum för rättegång är ännu inte satt.

