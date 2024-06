Regn och åska – säg hejdå till sommarvärmen

Bland annat har det varit strömlöst för tiotusentals abonnenter.

Drygt 7 400 abonnenter i Hultsfred, Oskarshamn, Vetlanda och andra orter i Jönköpings och Kalmar län drabbades av elavbrott som var åtgärdade först på söndagskvällen, enligt elbolaget Eon.

LÄS MER: Skyfall i Skåne: "Allting är bara lera"

Vattenskador i Blekinge

I ett annat större avbrott på söndagen i Kalmar och Östergötlands län blev drygt 4 000 kunder strömlösa på grund av åskan.

Också i Kronobergs, Västra Götalands, Värmlands, Blekinge och Örebro län släckte åskan ljuset för många kunder.

I Blekinge kom larm om vattenskador under söndagen. Det handlar om byggnader i flera kommuner; Karlskrona, Karlshamn, Listerby och Lyckeby, skriver Sydöstran.

I Sjuhärad kom flera larm om blixtnedslag som orsakat skador kopplat till elledningar, skriver Borås tidning. Bland annat i två villor, en i Brämhult och en i Horred.

Regn och åska

Även under måndagen kan det bli en del regn och åska i mellersta och södra Norrland, samt norra Svealand. Men på onsdag sveper ett lågtryck in västerifrån. Då kryper graderna under 20-strecket i hela landet, enligt SMHI.

LÄS MER:

Då ska du ta semester i sommar – för störst solchans

Så mycket pengar kan du få tillbaka – om det regnat på semestern

Mobilerna du ska akta dig för i sommar – går sönder lättast