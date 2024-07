Morgonens nyheter 8 juli

Skott mot lägenhet – misstänkt mordförsök

Under natten till månad fick Polisen in larm om skott mot en lägenhet i Lund. Polisen konstaterade skotthål in genom en lägenhetsdörr och ett krossat fönster.

Läs mer om händelsen här.

Kraftig brand i radhus

Under natten till måndag brann det kraftigt i ett radhus i stadsdelen Flacksta i Eskilstuna. Det brinnnade huset och ett radhus bredvid fick utrymmas.

Läs mer om händelsen här.

Kaffepriset ökar kraftigt: "Riskerar bli ännu dyrare"

Matpriserna ökade något i juni och merparten av prisökningen står kaffet för. Det finns en risk att kaffet blir ännu dyrare, menar Ulf Mazur på Matpriskollen.

Läs mer om händelsen här.