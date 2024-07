SMHI varnar för åska och regn – här blir det värst

— Det är en varm luftmassa som förs in söderifrån, och det aktiverar kraftiga skurar redan under dagen, säger Sofia Söderberg, meteorolog på SMHI.

MISSA INTE: Risk för översvämningar: SMHI varnar för skyfallsliknande regn



SMHI: Risk för bränder

Regnet kan ge problem med översvämningar. Kraftig åska kan förekomma vilket även innebär risk för bränder.

— Sedan kommer ett mer sammanhängande område som väntas passera österut från mitt på dagen och vidare in under eftermiddagen och kvällen. Det rör sig långsamt över området. Det ser ut som det kan minska i omfattning under natten mot torsdag, säger Söderberg.

Varningen gäller i stora delar av Götaland, Öland och sydvästra Värmland under onsdagen.



MISSA INTE: Kommunens skarpa varning: Dricksvattnet kan ta slut



SMHI: Kan komma upp emot 60 millimeter på kort tid

Det kan komma stora mängder regn på kort tid, uppemot 40–60 millimeter.

— Men det är en stor lokal variation, på vissa håll kanske det inte alls kommer så mycket.

Regnet kan innebära att vägar, viadukter, dagvattensystem och källare översvämmas. Det finns även risk för störningar i elförsörjningen och tågtrafiken på grund av blixtnedslag.

LÄS MER:



Planen för att slippa kökaos i framtiden: "Ställer in trafik"

6 saker du måste ha i bilen på sommaren: "Viktigt"