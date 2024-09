SMHI: Så länge stannar solvädret

Solen gör comeback i helgen och kvicksilvret väntas under helgen nå upp till 18 grader i södra Sverige och 15 grader i norr.

Och soldyrkaren bör passa på att sticka ut näsan – för redan under måndagen och tisdagen drar regn in över delar av Götaland och Svealand. Samtidigt väntas moln och regn in över de västra delarna.

— Men framåt onsdag och torsdag är det ett högtryck, då får vi allt eftersom mer sol igen, säger Klara Logren.

Foto: Johansen, Erik

MISSA INTE:

Här var det varmast i sommar

Lidl hånas för nya reklamen: "Rent löjligt"

Kan bli minusgrader

Trots de relativt höga dagstemperaturerna kan nätterna bli kyliga. Under natten mot lördag noterades minusgrader på ett par håll i landet. Som sydligast var det -1,2 grader i Hagshult i Götaland.

Höstens antågande står för dörren.

— Vi har hösttemperaturer i delar av inlandet i både Norrland, Svealand och även Götaland.

MISSA INTE:



Skatteverket: Då får du inte lämna landet vid utlandsresan

Bidraget chockhöjs – de kan få 350 000 kronor