Antalet anmälda bedrägeribrott ökade, med 21,9 procent, under 2023 jämfört med 2022. Samma år uppgick brottsvinsterna för dessa bedrägerier till 7,5 miljarder kronor.

– 7,5 miljarder är oerhört mycket pengar. Speciellt med tanke på att de också i de flesta fall går direkt till organiserad brottslighet som därmed stärker sina positioner rejält, har Lotta Mauritzson, samordnare på nationellt bedrägericentrum, konstaterat i ett pressmeddelande.

Lotta Mauritzson. Foto: Anders Wiklund/TT

I samma pressmeddelande uppgav Mauritzson att de bedrägerier som ökar, både sett till antal och brottsvinster, är de som sker genom social manipulation.



– Brottsoffret manipuleras att själv skicka iväg pengar eller göra något felbeteende som att släppa in gärningspersonen på sin dator via fjärrstyrningsprogram. Det anmäls så många bedrägerier varje år att vi aldrig kommer kunna utreda bort dem. Vi måste på alla sätt hitta åtgärder som gör att brotten inte kan begås, det vill säga förebygga brotten.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Flera larm om bedrägeriförsök

Men trots förebyggande åtgärder har larmen om bedrägerier, under 2024, avlöst varandra. Flera företag, organisationer och myndigheter har gått ut med varningar om att deras varumärken utnyttjas i falska sms- och mejlutskick. I dessa har bedragare, via just social manipulation, försökt lura till sig känsliga uppgifter.

Foto: Erik Simander/TT

Så sent som i förra veckan gick till exempel Transportstyrelsen ut och flaggade för att bedragare – för andra gången på kort tid – skickat ut falska parkeringsböter i deras namn.

"Det är väldigt många som hört av sig till oss om dessa bluffmejl, skrev Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen, i ett mejl till Nyheter24 då.



Foto: Martina Holmberg/TT

Andra företag som varnat för liknande bedrägeriförsök är till exempel Länsförsäkringar, Ellevio och Liseberg.

"Länsförsäkringar uppmanar alla som är drabbade att vidarebefordra meddelandet till nummer 7726 och sedan radera sms:et. På så vis får mobiloperatörerna information om meddelandet och kan förhindra att det skickas till fler personer. Siffrorna 7726 motsvarar ordet SPAM på knappsatsen i telefonen och är globalt etablerat för att rapportera bluff-sms", skrev Länsförsäkringars presstjänst till Nyheter24 i samband med att de slog larm om bedrägeriförsök.



Foto: Helena Landstedt/TT

M Sverige varnar för bluffmejl: "Mycket tråkig historia"

Nu går ytterligare en organisation ut med en varning sedan deras varumärke utnyttjats i ett falskt mejlutskick.

Denna gång är det Riksförbundet M Sverige, vilket är Sveriges största konsumentorganisation för bilister och andra trafikanter, som upptäckt att bedragare skicka ut vad som ser ut som ett "vinstmejl" från dem.

Mer specifikt uppges mottagaren ha vunnit en nödsats till bilen, men för att ta del av vinsten måste man klicka på en länk och medverka i "en undersökning".

Men det hela är alltså ett bedrägeriförsök – något som organisationen bekräftar för Nyheter24.

"Det är en mycket tråkig historia, i första hand för de som får mejlen men även för M Sverige som riskerar ett skadat förtroende hos allmänheten", skriver Henrik Nyberg, kommunikatör på Riksförbundet M Sverige, och fortsätter vidare:

"Tack och lov uppmärksammades vi tidigt på mejlen av en kvinna som hörde av sig, varpå vi kunde informera våra medlemmar via direktutskick och allmänheten genom vår webbplats, där vi varnade för mejlen."

På hemsidan har man varnat för bluffmejlen. Foto: Skärmavbild/msverige.se

Sedan kvinnan slog larm har fler personer som mottagit mejlet hört av sig till Riskförbundet M Sverige. Enligt Nyberg rör det sig om ett 30-tal individer.

"Vi har fått information om att några har gått så långt att de angivit sina kortuppgifter och betalat i storleksordningen 20 kronor, men därefter anat oråd och spärrat sina kort", skriver han till Nyheter24 och konstaterar vidare att man gjorde en polisanmälan redan efter det första samtalet.

M Sverige: "Hoppas att ingen blir lurad"

I några mejl ska man ha använt signaturen "Motormännen".

"Det är ett namn vi inte använt på flera år, vilket säkert gjorde att många genomskådade bluffen", skriver Henrik Nyberg och fortsätter:



"Senare mejl utgav sig vara från 'M Sverige' men hade flera av de typiska tecknen för bluffmejl som vi också uppmanar till att vara uppmärksam på."

Dessa tecken är:

Okänd avsändare

Inga kontaktuppgifter

Ett oproffsigt utseende

Stavfel och allmänt dåligt språk

Stressfaktorer som ”Sista chansen” eller ”Ansök innan det är för sent”

För att få sitt ”pris” uppmanas man att ange sina kortuppgifter för att betala en mindre ”avgift”

Foto: M Sverige

Vidare betonar Nyberg att förmånerna som följer med ett medlemskap i organisationen aldrig är förenat med att man ska ange bank- eller kortuppgifter och att de anonyma enkäter som de ibland skickar ut aldrig belönas med något pris.

"Vi beklagar det som inträffat och hoppas innerligt att ingen blir lurad av mejlen. Det fanns naturligtvis en inledande oro att mejladresserna på något sätt skulle ha kommit från våra register, men flertalet av de som hört av sig har aldrig tidigare varit i kontakt med M Sverige. Det finns heller inga tecken på intrång i vår databas", skriver Nyberg.

"Riksförbundet M Sverige och vår logga med ett 'M' på röd botten är välkända varumärken som står för säkerhet och trygghet, vilket förmodligen har gjort dem till tacksamma att använda för bedrägeri. För M Sverige är det mycket tråkigt då det förutom ha stulit arbetstid riskerar att skada vårt förtroende och försvåra vårt arbete för ökad trafiksäkerhet och stärkt konsumenträtt", avslutar han.

