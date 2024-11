Postnord: Det måste du göra innan 16 december

Det som i dag är Postnord har en historia som sträcker sig hela vägen tillbaka till 1600-talet. Då fördes försändelser mellan avsändare och mottagare till fots eller häst.

Sedan dess har mycket hänt. År 1994 omvandlades postverket till det statligt ägda Posten AB och år 2009 bildade man, tillsammans med Post Danmark A/S, Postnord.

Bild från postverket inför julruschen år 1948. Foto: Pressens Bild/TT

Foto: Oscar Olsson/TT

Men det är inte bara själva postverksamheten som förändrats under århundradena. Även antalet brev som skickas har sjunkit rejält sedan millenieskiftet. Exempelvis skickade man under 2018 en fjärdedel så många julkort som under rekordåret 1997, enligt Postnord själva.

Postnord: Julkort fortsatt populärt

Med det sagt är just julkort en tradition som många svenskar fortsatt håller fast vid.

– Julkortet har alltid varit ett sätt att visa omtanke, något som blev extra viktigt i pandemins spår när det var svårt att träffa nära och kära. Att skicka julhälsningar i form av julkort ligger fortfarande svenskarna varmt om hjärtat. 57 procent tycker att det är ganska eller mycket viktigt att behålla traditionen, och att göra någon glad och visa omtanke är främsta anledningarna till att man skickar julkort, konstaterade Stina Olofsdotter, chef vid Postnord frimärken, i ett pressmeddelande förra året.

Foto: Bertil Ericson/TT

När ska man skicka julkort 2024?

Så vilken dag är egentligen den sista dagen att lägga julkorten på lådan, för att de ska komma fram innan julen är över 2024?

"Var ute i god tid när du skickar julkort och paket, så de hinner fram innan julafton", skriver Postnord på sin hemsida.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Men de anger också ett specifikt datum. Senast den 16 december måste du posta julkort med julfrimärke för att de ska hinna fram i tid till mottagaren.

