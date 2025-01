Nu efter jul- och nyårsfirande är det kanske skralt i kassan. Men det finns räddning för den som tycker om mjölk och julmust.

Nyheter24 har tidigare rapporterat om att en Coop-butik just nu säljer mjölk till det svindlande priset av en krona. Och under torsdagen meddelade en Ica-butik att de säljer julmust till det ännu mer svindlande priset av noll kronor, plus pant.

LÄS MER:

Coop-butik säljer mjölk för en krona – det är anledningen

Kritikstorm mot ny köttfärs – innehåller både kött och grönt

Ica säljer julmust för 0 kronor

En ica-butiken i Stockholm har fått in 26 pallar med julmust som måste bort. Det handlar om totalt 7 488 liter julmust, uppger butikschefen Jessica Svensson för Expressen.

– Det här gör vi till en rolig grej för våra kunder, så att alla kan dricka julmust, säger hon till tidningen.

På Instagramstory har butiken visat upp det spektakulära erbjudandet.

"Nu kommer kanske årets galnaste klipp. Vi ger bort julmust gratis – vad betalar du? Endast panten", skriver de i en story.





Ica Aptiten säljer julmust för 0 kronor. Foto: Skärmavbild/Instagram story/Ica Aptiten

MISSA INTE:

Klart: Det är Sveriges bästa matbutik



Klassiska ostfabriken i konkurs – ostarna som kan beröras