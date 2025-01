SMHI: Mer snö på ingång – här blir det värst

I veckan har snö och hårda vindar ställt till med problem runt om i landet. Snart väntas ytterligare lågtryck dra in med både omfattande nederbörd och tilltagande vindar.

— Redan under söndagsförmiddagen är det ett mindre snöfallsområde som letar sig in över nordvästra Götaland och större delarna av Svealand, säger Linus Karlsson.

I Götaland och delar av Svealand kommer snön tillfälligt övergå i regn under måndagsmorgonen när det kommer in mildare luft. Lågtrycket kommer sedan under första halvan av nästa vecka att leta sig ända upp i de nordligaste delarna av landet.

— Det är ett lågtryck som påverkar hela landet med nederbörd och blåst.

Under måndagsdygnet väntas en till två decimeter snö i delar av norra Götaland och Svealand, och över Norrland kan det lokalt bli stora mängder.

Linus Karlsson uppmanar de som ska ge sig ut i trafiken att ha koll på prognosen då bland annat sikten kan vara begränsad.