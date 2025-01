PopulÃ¤raste hundraserna 2024 â€“ finns din med pÃ¥ listan?

Hunden har en given plats i många familjer men under förra året minskade faktiskt antalet registrerade valpar hos Svenska Kennelklubben (SKK). Nedgången var 7,5 procent jämfört med 2023 och antalet registrerade valpar landade på 41 434 stycken under 2024. Samtidigt rapporterar Jordbruksverket om en minskning med 8,2 procent i sitt obligatoriska register.

I och med minskningen har det skett en del skiftningar i topplistan över de populäraste hundraserna i Sverige. Här är de 20 populäraste hundraserna under 2024.

De populäraste hundraserna 2024

1. Labrador retriever, 2 805 registrerade.

2. Golden retriever, 1 595 registrerade.

3. Tysk schäferhund, 1 399 registrerade.

4. Jämthund, 974 registrerade.

5. Cocker spaniel 965, registrerade.

Cocker spaniel var en av de vanligaste hundraserna 2024. Foto: Cocker spaniel

6. Bichon Havanais, 895 registrerade.

7. Dansk-svensk gårdshund, 840 registrerade.

8. Miniature American shepherd, 799 registrerade.

9. Staffordshire bullterrier, 753 registrerade.

10. Border collie, 712 registrerade.

Border collie är en väldigt aktiv hundras. Foto: Denes Erdos

11. Shetland sheepdog, 692 registrerade.

12. Finsk lapphund, 672 registrerade.

13. Chihuahua, långhårig, 617 registrerade.

14. Pudel, dvärg, 613 registrerade.

15. Drever, 595 registrerade.

Pudlar är kända för sin lockiga päls. Foto: Fredrik Sandberg/TT

16. Pudel, mellan, 582 registrerade.

17. Engelsk springer spaniel, 577 registrerade.

17. Flatcoated retriever, 577 registrerade.

19. Jack russel terrier, 549 registrerade.

20. Tax, normalstor strävhårig, 543 registrerade.

Tax är med på topp 20 populäraste hundraserna 2024. Foto: Pexels

Källa: Svenska Kennelklubben



