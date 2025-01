Omtyckt McDonalds-restaurang stängde – efter mer än 20 år

År 2002 slog McDonalds upp dörrarna i Kista galleria. Men nu, nästan 25 år senare har den populära McDonalds-restaurangen stängt för gott.

Den 10 januari i år stängde restaurangen. Med en lapp på fönstret tackade de alla gäster för de gånga åren.

Omtyckta McDonalds-restaurangen stänger

Anledningen till att den fortfarande väldigt populära restaurangen stänger är på grund av ombyggnation i gallerian.

– Där restaurangen låg ska det bedrivas annan verksamhet vilket gör att vi stänger restaurangen. Det är den informationen vi har, säger Henrik Nerell, presschef på McDonalds till Nyhetsbyrån Järva.

Under de senaste sju åren har McDonalds stängt hela 13 restauranger i Stockholmsområdet. Men nu har företaget börjat expandera igen.

Under 2024 öppnades sju nya restauranger, under 2025 planeras tio nya McDonalds och lika många under 2026, enligt Nyhetsbyrån Järva.

Max och KFC finns kvar i Kista galleria

Max och KFC som fortfarande finns i gallerian går det enligt fastighetschefen bra för, och de kommer som det ser ut nu inte påverkas av ombyggnationen.

– Det är alltid tråkigt när verksamheter stänger, men vi håller på att prata med olika aktörer för den lokalen. Dessutom har vi ju KFC och Max här och de går ju jättebra, säger Jesper Holmström, fastighetschef på Kista Galleria till Nyhetsbyrån Järva.

Detaljprocessen för gallerian är klar om ett par år

Enligt Holmström så borde ombyggnationen dock inte påverka McDonalds-restaurangen, då detaljprocessen är långgående och kommer vara klar först om ett par år. Han misstänker att restaurangen stänger av en annan anledning.

– Det är generellt en tuff marknad med ett förändrat konsumtionsbeteende, som självfallet påverkar hela handeln, där vi ser allt fler konkurser och rekonstruktioner. Alla aktörer tror jag också generellt ser över sina etableringar löpande, säger Jesper Holmström till Nyhetsbyrån Järva.

