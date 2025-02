Kunderna skyndar till Ica Maxi – här är varan alla vill ha

Att handla på Ica är någonting vi svenskar gör flera gånger i veckan. Vissa gånger hoppar man in snabbt på en Ica nära för att greppa ett paket mjölk medan man andra gånger tar bilen till ett Ica Maxi för att storhandla till familjen.

Men någonting har hänt den senaste perioden.

MISSA INTE: Ica-personalens varning till alla som köper godis i butiken

Fler och fler Ica-butiker har gått ut med nya regler kring skolelever och att de endast får gå in en och en när de handlar. Detta då det råder en våg av snatterier, ringa stölder och stök i butikerna.

På många Ica-butiker får skolelever ite längre gå in i grupp. Bildkälla: HENRIK MONTGOMERY / TT

Dock har de nya reglerna givit avkastning.

– Vi såg ganska direkt en markant skillnad så det hela har fungerat toppenbra, berättade Anna Winblad, anställd på Ica Tegelplan i Östersund.

Men reaktionerna från föräldrar – de varierade.

MISSA INTE: Det gör Ica-personalen mot dig i kassan – i smyg

– När vi la upp ett inlägg på vår egen Ica-facebooksida så var det några som tyckte att vi pekade ut ungdomar och tog i för hårt medan andra ansåg att det vi gjorde var helt rätt och tyckte att det var bra för just våra anställda att inte behöva arbeta i en hotfull miljö, berättade hon.

De nya reglerna gav snabbt avkastning. Bildkälla: Ica Tegelplan

Gällande just snatteri har Nyheter24 pratat med en rad anställda på just Ica som bevittnat lite olika former av snatteri under årens gång.

– En kvinna hade en grej för att sno med sig topparna på våra muffins i bageriet. Det hela hände så frekvent att vi tillslut tog fast henne, berättade en Ica-chef i centrala Stockholm.

MISSA INTE: Kryphålet snattare använder på Ica: "Pressar in huvudet"

En kund i en Ica-butik brukade sno med sit topparna på butikens styck-muffins. Bildkälla: Privat

Han tillade även att snattarna kontant hittar nya sätt att lyckas med sina dåd.

– En leverantör berättade om att han var i en butik där de tagit fast en kund som käkade varor i butiken. Personen tog med sig en bulle, pressade sedan in hela huvudet i en hylla och tuggade i sig som att ingen skulle misstänka det, berättar butikschefen.

– Då det inte hade gått att bevisa vad han gjorde där i hyllan så hände ingenting med honom. Snattare tas ju utanför butiken och detta syntes inte på kameran. Så ja, den glömmer man inte, avslutade han.

Kunderna rusar till Ica Maxi

Och ja, är det någonting människor ute i stugorna tycks gilla – då är det verkligen bakverk. Så konstigt var det inte att många kunder "gick bananas" när Ica Maxi presenterade en ny bomb i bageriet.

MISSA INTE: Det snor många kunder framför ögonen på Ica-personalen



På sociala medier har många av oss sett att det finns prinsessemlor som bland annat flera mat-influencers provat. På en känd restaurang i Stockholm har det även kommit en liten mini prinsesstårta som serveras i en liten form.

Idag finns många versioner på den klassiska prinsesstårtan. Bildkälla: Mickan Palmqvist/TT

Men nu har alltså Ica Maxi kommit med den så kallade "prinsessbullen", vilket Ica Maxi Kungälv visade upp på sin TikTok.

Och reaktionerna – de lät sig inte väntas på.





Prinsessbullen finns ännu inte på alla Ica Maxi utan på utvalda butiker.

MISSA INTE: Kunderna rusar till Ica – här är produkten alla vill köpa

Ica:s nya reklamfilm massanmäls: "Mest smaklösa jag sett"

Det skämtar butikspersonalen om att du gör inne på Ica