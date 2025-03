Hot mot skola – elever skickas hem

Elever har skickats hem efter att skolan har emottagit hot under tisdagsmorgonen. Arkivbild. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Eleverna på en gymnasieskola i centrala Stockholm har skickats hem efter att hot riktats mot den, skriver Aftonbladet. Hotet ska ha kommit in via mejl under tisdagsmorgonen.

— Det har gått ut hot till ett antal skolor i Stockholm i dag. Vi har valt att ställa in undervisning medan det utreds, säger skolans rektor till tidningen. Hur många skolor som tagit emot hotet är oklart och rektorn vill inte gå in på innehållet. — Polisen utreder det nu, men vi ville ta det säkra före det osäkra och därför skickade vi hem alla elever på en gång, säger han. Även lärarna har lämnat skolan.