After Dark-profilen Kenny Lexén död

Kenny Lexén var bland annat med och startade draggruppen Surprise Sisters under 70-talet tillsammans med Hans Marklund och Lars-Åke " Babsan " Wilhelmsson . Gruppen slog internationellt och turnerade i bland annat Grekland, Spanien och Japan.

Senare blev Kenny även medlem i grupperna After Dark och Cunigunda, och arbetade under flera år som kostymtekniker för After Dark.