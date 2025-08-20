Populära bilen stoppas i Europa

Suzuki Jimny har länge varit en kultbil och en favorit bland både offroad-fantaster och entusiaster. Men efter att försäljningen i EU upphört sommaren 2024 har Suzuki nu även börjat agera kraftfullt mot importerade exemplar.

Det rapporterar tyska Motor1.

En succé som tog slut snabbt

När den senaste generationen Jimny lanserades 2018 blev den en oväntad storsäljare. Med sin fyrkantiga design, 1,5-liters motor på 102 hästkrafter och ett attraktivt pris väckte den enormt intresse.

Efterfrågan blev så hög att priserna på både nya och begagnade exemplar steg långt över listpriset.

Men bilen klarade inte EU:s allt hårdare krav på utsläpp och säkerhetssystem. Först togs passagerarversionen bort och ersattes av en transportbilsmodell, kallad Torakku, utan baksäte.

Sommaren 2024 stoppades även den.

Suzuki sätter stopp för gråimport

Trots att bilen inte längre är tillåten inom EU har importförsök fortsatt. Jimny säljs fortfarande i länder som Japan och Indien, där även en femdörrarsversion erbjuds.

Det har lett till att handlare försökt ta in bilar till Europa på egen hand. Suzuki har dock gått in och stoppat flera sådana fall och säger att man kommer fortsätta göra det.

I ett uttalande från Suzuki Tyskland framgår att Jimny inte uppfyller de regler som gäller i dag och därför inte får säljas i EU. Företaget bekräftar också att man ser gråimporten som ett varumärkesintrång.

Endast begagnat kvar för entusiasterna

För den som vill köpa en Jimny i Sverige är det numera bara begagnatmarknaden som gäller. Priserna är fortsatt höga och bilen betraktas redan som en modern klassiker.