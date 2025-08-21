Svenska miljardärens lyxvilla såld – så mycket gick den för

Sommarvillan är en femrummare på 120 kvadratmeter belägen på en 1 000 kvadratmeter stor tomt på Sturkö i Karlskronas skärgård.
Torsten Janssons sommarhus sålt för 9 miljoner kronor
När Torsten Jansson och Ulrica Messing köpte villan för fem år sedan landade priset på 8,1 miljoner kronor, skriver Smålandsposten.
Huset, som lades ut till försäljning i augusti, har både en tillhörande gäststuga och ett lusthus, och ligger bara några meter från vattnet. Bostaden såldes i måndags och prislappen landade på 9 050 000 kronor, vilket är 300 000 kronor över utgångspriset.
För BLT har Ulrica berättat att de valt att sälja huset på grund av tidsbrist.
– Vi har haft fantastiska och fina stunder där, det ligger väldigt fint, men vi hinner helt enkelt inte med, sa hon till tidningen i samband med att bostaden lades ut till försäljning.
Köper ny lyxkåk – för 18 miljoner
Nu står det däremot klart att Torsten och hans hustru köpt en ny sommarkåk – på västkusten. Enligt BLT rör det sig om en 90 kvadratmeter stor kåk byggd år 1910, och som paret betalat svindlande 18 miljoner kronor för.
År 2024 hade Torsten Jansson en förmögenhet på minst sex miljarder kronor, och hans bolag är värderat till 15,5 miljarder kronor.