Svenska miljardärens lyxvilla såld – så mycket gick den för

New Wave Group-vd:n och miljardären Torsten Jansson ​och hustrun Ulrica Messing​ har sålt sitt sommarhus i Karlskrona.

Sommarvillan är en femrummare på 120 kvadratmeter belägen på en 1 000 kvadratmeter stor tomt på Sturkö i Karlskronas skärgård.



Torsten Janssons sommarhus sålt för 9 miljoner kronor

När Torsten Jansson och Ulrica Messing köpte villan för fem år sedan landade priset på 8,1 miljoner kronor, skriver Smålandsposten.

Huset, som lades ut till försäljning i augusti, har både en tillhörande gäststuga och ett lusthus, och ligger bara några meter från vattnet. Bostaden såldes i måndags och prislappen landade på 9 050 000 kronor, vilket är 300 000 kronor över utgångspriset.

För BLT har Ulrica berättat att de valt att sälja huset på grund av tidsbrist.

– Vi har haft fantastiska och fina stunder där, det ligger väldigt fint, men vi hinner helt enkelt inte med, sa hon till tidningen i samband med att bostaden lades ut till försäljning.

Köper ny lyxkåk – för 18 miljoner

Nu står det däremot klart att Torsten och hans hustru köpt en ny sommarkåk – på västkusten. Enligt BLT rör det sig om en 90 kvadratmeter stor kåk byggd år 1910, och som paret betalat svindlande 18 miljoner kronor för.